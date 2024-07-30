Aksaray'da Muayenesiz ve Ehliyetsiz ATV'ye 27 Bin TL Cezası - Son Dakika
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Aksaray'da Muayenesiz ve Ehliyetsiz ATV'ye 27 Bin TL Cezası

Aksaray\'da Muayenesiz ve Ehliyetsiz ATV\'ye 27 Bin TL Cezası

Aksaray'da muayenesiz ve ehliyetsiz olarak trafiğe çıkan bir sürücü, polis uygulamasında yakalandı. Sürücüye muayenesiz ATV'yi ehliyetsiz kullanmaktan 27 bin TL para cezası kesildi.

30.07.2024 04:18
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Aksaray'da muayenesiz ATV ile ehliyetsiz trafiğe çıkan ve polisin uygulamasına takılan sürücüye 27 bin TL ceza kesildi.

Olay, Dere Mahallesi 904 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı bekçilerle birlikte yol kontrolü yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ADR 973 plakalı ATV'yi durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü V.D.'nin (25) ehliyetsiz olduğu anlaşılırken plakası sorgulanan ATV'nin ise muayenesiz olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri çağırıldı. Alkolmetre üfletilerek alkol muayenesinden geçirilen ATV sürücüsünde alkol bulunmadığı tespit edilirken sürücüye muayenesiz ATV'yi ehliyetsiz olarak kullanmak ihlallerinden 27 bin TL para cezası kesildi. İşlemlerin ardından trafikten men edilen ATV olay yerine çağırılan çekiciyle otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Muayenesiz ve Ehliyetsiz ATV'ye 27 Bin TL Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Muayenesiz ve Ehliyetsiz ATV'ye 27 Bin TL Cezası - Son Dakika
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