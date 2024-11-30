Aksaray'da Otobüs ile Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Otobüs ile Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Aksaray'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.11.2024 01:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü

AKSARAY - Aksaray'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Van'a giderken Aksaray'da yolcu nakli yapan Y.B. idaresindeki 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsü, işlemlerin ardından 30 yolcuyla terminalden çıkış yaptığı esnada terminal yan yoldan gelen Yiğit Abay yönetimindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Yiğit Abay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yolda araçta sıkışarak can veren genç sürücü itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yaşanan kazayı anlatan otobüs muavini Selvan A., "Çıkar çıkmaz sağa bakıyordum, sağ serbest iken çıkar çıkmaz vurması bir oldu" dedi.

Polisin geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Aksaray\'da Otobüs ile Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Otobüs ile Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği Rusya Ordusu Halep’e operasyon başlattı Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
22:58 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma “Karşınızda enayi mi var“ Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma! "Karşınızda enayi mi var?"
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
09:44 Zeynep Casalini’den ’’intihar’’ itirafı Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı
09:43 Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
09:42 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük artışa Erdoğan “dur“ diyebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artışa Erdoğan "dur" diyebilir
09:37 Prof. Dr. Taşova: Türkiye’de HIV olgusu 4 kat arttı Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de HIV olgusu 4 kat arttı
09:33 Warren Buffet’ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
09:22 Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:18 Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi
09:10 Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 02:17:07. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Otobüs ile Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.