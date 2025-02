Aksaray'da Polis Soğukta Denetim Yapıyor

3.Sayfa

Aksaray'da polis dondurucu soğuğa rağmen denetim yapıyor

AKSARAY - Aksaray'da eksi 12 derece soğukta uzun namlulu silahlarla karayollarında uygulama yapan polis adeta kuş uçurtmuyor.

Aksaray'da halkın huzur, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok çalışma yapan polis gece gündüz karayollarında uygulama yaparak olumsuzlukların önüne geçiyor. Karayollarında görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri eksi 12 derecede bile ilde adeta kuş uçurtmuyor. Uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemleri altında uygulama yapan ekipler, trafik ekiplerince durdurulan araçları her açıdan kontrolden geçiriyor. Ehliyet, ruhsat, plaka sorgusu ve alkol kontrolünden geçirilen sürücü ve yolcular ayrıca Genel Bilgi Taramasından geçiriliyor. Soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalarına ara vermeyen polis ekipleri her aracı bir bir kontrolden geçirirken, meydana gelebilecek birçok olaya caydırıcılık marifetiyle önüne geçiyor. Kusurlu olan araç ve sürücülere ceza işlemler uygulanırken, uygulamalar Aksaray - Adana, Konya, Nevşehir ve Ankara karayollarında belirli aralıklarla gece gündüz sürdürülüyor.