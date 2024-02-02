Aksaray\'da Yaban Hayvanı Ticaretine 78 Bin 650 TL Cezası

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Aksaray'da yaban hayvanı ticaretine 78 bin 650 TL ceza

AKSARAY - Aksaray'da nesli tükenmekte olan ve beslenmesi, bulundurulması yasak olan çeşitli türlerdeki yaban hayvanı besleyen ve ticaretini yapan şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. 78 bin 650 TL idari para cezası kesilen şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, doğal hayatın ve yaban hayvanların korunması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), yapılan çalışmalarda bir şahsın nesli tükenmekte olan ve beslenmesi-bulundurulması yasak olan hayvanları besleyerek ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti. Bir süre yapılan fiziksel takipte yaban hayvanlarının bulunduğu ve ticaretinin yapıldığı Eskil ilçesinde bulunun müstakil bir ikamete operasyon düzenlendi. İkametin bahçesinde bulunan kümes içerisinde 2 adet Angut Kuşu, 2 adet Suna Kuşu, 2 adet Sülün Tavuğu, 4 adet Yaban Ördeği, 1 adet Karabatak, 1 adet Sülün Kuşu, 1 adet Yeşilbaşlı Ördek, 4 adet Mısır Kazı, 4 adet Tavus Kuşu, 2 adet Kanada Kazı, 1 adet Akyanaklı Kaz, 6 adet Sakarca Kazı, 1 adet Bağırtlak, 1 adet Mandarin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, yaban hayvanları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheliye Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 78 bin 650 TL idari para cezası kesildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.