Aksaray\'da yılbaşı kutlamalarında çakar ışıkla giren tır sürücüsüne ceza kesildi

Aksaray'da yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Ebulfeyz Elçibey Caddesi'ne çakar ışıkla giren tır sürücüsüne 4 bin 64 TL ceza kesildi.

Aksaray'da yılbaşı nedeniyle şehir merkezinde yaya ve trafik yoğunluğu yaşanırken, olumsuzluğa geçit vermemek için görev alan polis ekipleri trafik denetimini aralıksız sürdürüyor. Uygulama esnasında caddeye çakar ışıkla giren tır sürücüsünü fark eden polis ekipleri tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılan sürücüye çakar takmanın yasak olduğunu belirten polis ekipleri, sürücü Ali D.'ye 4 bin 64 lira para cezası kesti. Ceza kesilen sürücüye çakarların söktürülmesi uyarısında da bulunulurken, ekiplerin uygulama ve denetimleri aralıksız sürüyor. - AKSARAY