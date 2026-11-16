Aksaray polisi şehir genelinde denetim yaptı, bıçak ve sopalara el konuldu - Son Dakika
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Aksaray polisi şehir genelinde denetim yaptı, bıçak ve sopalara el konuldu

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Aksaray polisi şehir genelinde denetim yaptı, bıçak ve sopalara el konuldu
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Aksaray polisi şehir genelinde denetim yaptı, bıçak ve sopalara el konuldu
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Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehir genelinde şok uygulama yaparak araçları ve şüpheli kişileri denetledi. Uygunsuz araçlara ceza kesilirken bıçak ve sopa gibi materyallere el konuldu.

Aksaray'da trafik ve asayiş ekiplerinin yaptığı şok uygulamada, araç ve şüpheli kişilerin üzerleri didik didik arandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde şok uygulama başlatarak denetim yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada şehrin birçok noktasında görev alan ekipler, araç ve şahıslar üzerinde denetim yaptı. Trafik ve asayiş ekipleriyle birlikte mahalle bekçilerinin de katıldığı denetimde araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Trafik kanununa uygunsuz bulunan araçlara ceza kesilirken, araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilen bıçak ve sopa gibi birçok materyale de el konuldu. Ekiplerin gece boyunca denetimi farklı noktalarda sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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