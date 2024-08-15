Akşehir'de 250 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Akşehir'de 250 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Akşehir\'de 250 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan bir ihbarı değerlendiren polis, durdurduğu bir araçta 250 bin adet doldurulmuş kaçak sigara buldu. Araçtaki 2 kişiden biri tutuklandı.

15.08.2024 18:07
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Konya'nın Akşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, durdurduğu bir araçta 250 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan araçtaki 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İzmir plakalı bir araç ile kaçak sigara taşındığı şeklinde yapılan bir ihbarı değerlendirdi. Devletin vergi kaybını önlemek ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gelen tüm ihbarları titizlikle değerlendiren ekipler ihbarda belirtilen aracın plakasını tespit etti. Plakası tespit edilen aracı D-300 Kara yolu uygulama noktasında durduran asayiş ekipleri araçta bulunan şüpheliler E.B. ile M.M.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getiren ekipler araçta yaptığı aramada 250 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden E.B. mahkemece tutuklanırken, M.M.T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan şüpheli E.B. Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de 250 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de 250 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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