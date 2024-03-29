Akşehir'de Avukat Ayağından Vuruldu, 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de Avukat Ayağından Vuruldu, 2 Şüpheli Tutuklandı

Akşehir\'de Avukat Ayağından Vuruldu, 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan, bir binadan çıkarken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağından vuruldu. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

29.03.2024 19:04
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Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan'ın, bir binadan çıkıp aracına bineceği sırada kimliği belirsiz şahıs tarafından ayağından vurulması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Avukat Aydın Ceylan binadan çıktıktan sonra bir şahıs tarafından ayağından vurulmuş avukat yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Yaralanan avukat ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

2 şüpheli yakalandı

Polis tarafından sıkı bir çalışma yapılarak olayla ilgili iki kişi tespit edildi. Olaydan sonra Mersin plakalı bir otomobil ile Konya'ya kaçan şüphelilerin Konya'da aracı bırakarak Mersin'e kaçtıklarını tespit edildi. Silahla yaralama olayına karıştıkları iddiası ile yapılan operasyonla Mersin'de gözaltına alınan A.U. (20) ve F.Ö. (19) isimli iki zanlı Akşehir'e getirildi. A.U. ve F.Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyada gizlilik kararı var

Vurulan Avukat Aydın Ceylan'ın Avukat kardeşi Aycan Ceylan yaptığı açıklamada, "Dosyada gizlilik kararı olduğu için çok açıklama yapamıyorum. Şu an soruşturma da hala devam ediyor. Olayla ilgili olarak yakalanan failler var, ikisi de yakalanarak cezaevine gönderildi. Tespit edilen kişiler de var yine eylemi gerçekleştiren, gerçekleştirmeye iten. Onların da peşindeyiz. Kolluk birimlerimiz, Cumhuriyet Savcımız, hakimlerimiz bu konuya çok hassas davranıyorlar, süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışıyorlar" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Aydın Ceylan, Akşehir, Konya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Avukat Ayağından Vuruldu, 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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