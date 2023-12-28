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Konya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Konya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yılbaşı öncesi piyasaya kaçak alkol sürmek isteyen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 33 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Konya\'da Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
28.12.2023 - 14:17,
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Konya'nın Akşehir ilçesinde yılbaşı öncesi piyasaya kaçak alkol sürmek isteyen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi piyasaya kaçak alkol sürmek isteyen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Devlette milyarlarca lira vergi kaybına neden olan sahte/kaçak içki ile mücadele çerçevesinde denetimlerini artıran polis ekipleri, Yeni Mahalle ve Meydan Mahallesi'nde bulunan iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış pet şişe içerisinde 33 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, evde bulunan N.D., İ.A. ve N.B. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen N.D., İ.A. ve N.B. hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan işlem yapıldı - KONYA

Kaynak: İHA
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Akşehir, Konya, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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