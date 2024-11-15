Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şahıs Tutuklandı

Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şahıs Tutuklandı

Akşehir'de polisin durdurmaya çalıştığı otomobilde 3 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

15.11.2024 15:39
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Konya'nın Akşehir ilçesinde ihbar üzerine durdurulmaya çalışılan otomobil polisi görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan araç ve içindeki 3 sahsın üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Konya plakalı bir araç ile H.T., M.K. ve B.S. isimli şahısların Antalya iline uyuşturucu madde almaya gittikleri, aldıkları uyuşturucu maddeyi Akşehir'de piyasaya süreceği yönünde ihbar yapıldı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri ve geleceği zehirlemek için sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili gelen her ihbarı titizlikle değerlendirerek ihbarlarla ilgili çalışma yaptı. Narkotik ekibi yaptığı çalışmalarda plakası belirlenen aracın Antalya iline giderek tekrar Akşehir'e dönüşe geçtiğini belirledi. Plakası belirlenen aracı Engili Mahallesi yol kavşağında durdurup kontrol etmek istedi, araç sürücüsü H.T. dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan araç içerisinde bulunan H.T., M.K. ve B.S. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Araç ile birlikte üç şüpheli detaylı arama yapmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan narkotik ekibi bağımlılık yapan beş parça halinde yaklaşık 3 bin 400 kullanımlık peçete diye tabir edilen kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirdi. Ele geçen uyuşturucu maddeye el koydu.

Gözaltına alınan H.T., M.K. ve B.S. isimli üç şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapan narkotik ekibi işlemleri tamamlanan şüphelileri adliyeye sevk etti. Savcılık sorgusu tamamlanan üç şüpheli tutuklanma talebi ile sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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