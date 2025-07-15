Akseki\'de Anız Yangını Düğmeli Evleri Yaktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan anız yangını düğmeli evlere sıçradı. Yangında 100 yıllık iki düğmeli ev küle döndü, yakınındaki iki ev de zarar gördü.

Yangın saat 11.30 sıralarında Akseki ilçesine 60 kilometre mesafedeki Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anızda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Dumanları fark edenler orman ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bu sırada mahalle sakinleri de alevlere müdahalede bulundu. Yangın bir süre sonra ise iki düğmeli eve sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, 100 yıllık iki düğmeli ev küle döndü, bu evlere yakın noktadaki iki farklı evde de zarar meydana geldi.

Yangın anında bir sincabın da korkup telefon direğine çıktığı ve ardından da atladığı görüldü.

Kaymakam: "Allah'a şükür can kaybımız yok"

Akseki Kaymakamı İbrahim Cem Deveci yaptığı açıklamada, yangında 4 evin zarar gördüğünü belirterek, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Şuan yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun, kendilerine gerekli desteği sağlayacağız" dedi.

Evlerinin küle döndüğünü belirten Adem Ünal, "Baba ocağımız vardı, 8 odalı bir düğmeli ev. Hepsi yandı. Amcamızın da evi yandı. İstanbul'dan tatile geldiğimiz evdi, tamamı gitti. Hiçbir eşyamızı kurtaramadık" diye konuştu.

Ercan Ünal da "Yazları gelince burada kalıyorduk. Tüm eşyalarımızı kurtaramadık" dedi.

Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA