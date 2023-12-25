Aksiyon filmlerini aratmayan rehine krizini canlı paylaşmıştı, tutuklandı

KOCAELİ - Sakarya'da tır şoförünü rehin alarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişine kadar kaçan ve yaşananları sosyal medyada canlı yayın açarak paylaşan şahıs tutuklandı.

Sakarya'da çeşitli suçlardan araması bulunan Fatih B. isimli şahıs, 23 Aralık tarihinde tır şoförünü rehin alarak kaçmıştı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli geçişinde yolu kesilen Fatih B., polis ve jandarma ekiplerine ateş açmış, şüpheli kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söylemişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonla ikna ettiği Fatih B. teslim olmuştu.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Fatih B., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.