Alaca\'da Ramazan Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğunun yaşandığı kavşaklarda 7 gün 24 saat esasına göre denetimlere başladı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimlerini üst seviyeye çıkardı. İhtimal trafik kazalarının önüne geçmek ve akışı düzenlemek amacıyla, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda, 7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alınıyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri tarafından sürücülere kurallarla ilgili uyarı ve hatırlatmalar yapılıyor. - ÇORUM