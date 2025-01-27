Alanya\'da 12 Katlı Binada Yangın: 4 İşçi Hastanede

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı binada çıkan yangın, 100'ün üzerinde personelin 23 itafiye aracı ile 3 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Kerem Ertekin Caddesi'ndeki 12 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki binanın ilk katında inşaat işçileri çalıştığı sırada kaynak makinasından sıçrayan alevler kullanılmayan boş yataklara sıçradı. Alevler kısa sürede binayı sararken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa ve Manavgat Belediyelerine bağlı itfaiye araçları ile ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ayrıca Manavgat ilçesinden TOMA'ların yanı sıra AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri

sevk edildi. Yangın sırasında inşaatta bulunan 13 kişiden 9'u dışarı çıkarak kurtulurken, üst katlarda mahsur kalan 4 işçi ise yoldan geçen eşya taşıma aracı ile itfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edildi. Dumandan etkilenen işçilerden 1'i ayakta tedavi edilirken, 3 işçi ile yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek yaralanan 1 itfaiye eri ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Halihazırda bir otel değil, inşaat halinde olan bir bina. Bugün saat 17.00 sıralarında binada yangın baş gösteriyor. İçeride toplam 4 kişi var. 3 kişi dumandan etkileniyor, diğeri de itfaiye yardımıyla indiriliyor. Bina sorumlusuyla bizzat yaptığım görüşmede, bütün çalışanların tam olduğu, ellerindeki listeyle karşılaştırdıklarında içeride kimsenin olmadığını söyledi. Bizim için en sevindirici taraf bu. Herhangi bir can kaybı bildirilmedi. İnşaatı yürüten firma ve bina güvenlik sorumlusu da kimsenin eksik olmadığını bize teyit etti. İtfaiyeden aldığımız bilgi de bu yönde" ifadelerini kullandı.

"9'u kendi imkanlarıyla tahliye oldu, kalan 4 kişiyi de yoğun çalışmayla tahliye ettik"

Yangın söndürme çalışmalarnı yakından takip eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise, "Mahsur kalan 4 kişiydi. Ama ilk başladığında toplam binada 13 kişi vardı. 9'u kendi imkanlarıyla tahliye oldu, kalan 4 kişiyi de yoğun çalışmayla tahliye ettik. Şu anda hayati tehlikeleri yok. Burası bir otel değil. Burası 161 daireli bir konut inşaatı. Daha sonradan uluslararası bir zincirle anlaşarak otele dönme faaliyetleri yapılmaktaydı. Şu anda aktif bir işletme yok. Kaynak sırasında ateşin elyaflar üzerine düşmesiyle alev birdenbire parlıyor. Kendi uğraşları sonucu sönmeyince itfaiyeye haber veriliyor. Hızlı bir şekilde de müdahale ediliyor" dedi.

12 katlı binada çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alınırken, yangına 23 itfaiye aracı ve 100'den fazla personel müdahalede bulundu.

Hastaneye kaldırılan işçilerin durumuna ilişkin açıklama yapan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, "Hastanemizin acil servisine akşam saatlerinde Alanya'da meydana gelen yangına bağlı toplamda 4 kişi getirilmiştir. Bunlardan 3'ü otelde çalışan inşaat işçisi olup, bir tanesi de itfaiye eridir. Dumandan etkilenen hastalarımızın genel durumu iyi. Herhangi bir yanıkları bulunmamaktadır. Dumandan etkilenen 2 hastamız gözlem amaçlı servise yatırılmış, takibi yapılmakta, oksijen tedavisi devam etmektedir. Bir tane hastamızında tedavisi ikinci basamak genel yoğun bakımda devam etmektedir. Bilinci açık, genel durumu da iyidir. Takibi ve oksijen tedavisi devam etmektedir. Yangına müdahale sırasında 4-5 metre yükseklikten düşen itfaiye erimizin de ilk müdahalesi acil servisimizde yapılmıştır. Düşmeye bağlı travması yoktur. Acilde tetkikleri ve müdahalesi yapıldıktan sonra taburcu edilmiştir. Sağlık çalışanlarımız gereken tüm müdahaleleri yapmaktadır. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA