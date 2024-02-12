Alanya'da 49 Araç Sürücüsüne 166 Bin 222 Lira Cezası Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da 49 Araç Sürücüsüne 166 Bin 222 Lira Cezası Kesildi

Alanya\'da 49 Araç Sürücüsüne 166 Bin 222 Lira Cezası Kesildi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 49 araç sürücüsüne toplamda 166 bin 222 lira para cezası kesildi. Ayrıca 3 araç trafikten men edildi.

12.02.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 49 araç sürücüsüne 166 bin 222 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11 Şubat Pazar günü genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde 500 araç kontrol edildi. 49 araç ve sürücüsüne toplamda 166 bin 222 lira cezai işlem uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Antalya, Alanya, Trafik, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da 49 Araç Sürücüsüne 166 Bin 222 Lira Cezası Kesildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:16:34. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da 49 Araç Sürücüsüne 166 Bin 222 Lira Cezası Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement