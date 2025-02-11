Alanya'da Bıçaklı Trafik Kavgası - Son Dakika
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Alanya'da Bıçaklı Trafik Kavgası

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Trafikte tartışma sonrası güvenlik görevlisi iki otobüs şoförünü bıçakla yaraladı. Şoförler hastaneye gitti.

11.02.2025 07:55  Güncelleme: 10:19
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Alanya'da güvenlik görevlisinin bıçakla yaraladığı otobüs şoförü o anları anlattı. Yaralı şoför Ahmet Atıcı: "Güvenlik görevlisi görünce anlayışlı olacağını düşündüm ama yanılmışım""Bıçak değil de silah olsaydı süreç nasıl olurdu onu düşünemiyorum""Bıçaklandıktan sonra öğrencileri okula yakın durakta bırakıp otobüsle hastaneye gittim"Trafik tartışmasında kan aktı, güvenlik görevlisi 2 sürücüyü yaraladı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte 2 özel halk otobüs şoförünü yaralayan güvenlik görevlisi yakalandı. Kavgada yaralanan otobüs şoförü Ahmet Atıcı, "Ben vatandaşı gördüğümde güvenlik elbisesi vardı. Otobüsten inip anlayış ile karşılar zannettim, meğerse fikri başkaymış" dedi. Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki farklı özel halk otobüsünün şoförleri, trafikte yol verme nedeniyle 07 RH 750 plakalı otomobilin sürücüsü güvenlik görevlisi Emre A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile iki farklı otobüsten inen Ersin Ş. ve Ahmet A. ile Emre A. arasında kavga çıktı. Emre A., yanındaki bıçakla 2 otobüs şoförünü yaraladı. Yaralı otobüs şoförleri kendi imkanları ile hastaneye gitti. Yaralı otobüs şoförlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bir bankada güvenlik görevlisi olduğu belirlenen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.Trafikte yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan otobüs şoförü Ahmet Atıcı, yaşananları İHA muhabirine anlattı. Atıcı, "Bugün sabah 12 yıldır çalışmakta olduğum özel halk otobüslerinde seferime çıktığımda Mahmutlar Dörtyol olarak tabir ettiğimiz kavşaktan çıktık. Mahmutlar Barbaros Caddesi üzerinde bulunan durağa geldiğimizde, ben duraktan yolcu alırken arkamdaki aracın tartıştığını aynadan gördüm. Sonradan yolcu bindi, indim ayırmak için, gerek olmadığını söyleyecektim. O sırada tartışma bitmiş, şahıs arabasıyla hareket ederken benim arabamın yanında durdu. Ben de 'Müdür gerek yok böyle şeylere' dedim. 'Zaten otobüs durağı, yolcuyu alıp gideceğiz' dedim. Ben bunu söyledikten sonra şahsın üzerinde güvenlik elbisesi vardı. Kendisi bana küfür ederek 'Sizi ilgilendirmez, hepiniz aynısınız' dedi. Giderken ben de elimle hafif arabanın tavanına vurdum. Tekrar küfre devam edince ben de sağ elimle vurdum, 'Devam et' dedim. Devam etmemiş, ileri gitti durdu. Daha sonra geldi, gelmesi ile vurması bir oldu. Elinde bıçak vardı. Ben bıçağı görmedim, elim cebimdeydi. Ben sadece yapmaması gerektiğini söylemek için gitmiştim. Sonra diğer arkadaşta koşarak geldi. Benle tartıştığını görünce şahsa vurdu. O sırada onu da bıçaklamış, ikimizi de bıçaklamış" dedi.Bıçaklandıktan sonra kendi kullandığı araçla hastaneye gittiğini anlatan Atıcı, "Hastaneye kendim gittim. Çünkü arabada öğrenci vardı. Öğrencileri Kestel Kavşağı'na gelince indirip, kendi imkanlarıyla okula gitmelerini söyledim. Ardından otobüsü sürerek Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Devlet Hastanesinin aciline kadar geldim. Acilden giriş yaptım. Diğer arkadaş da kendi otobüsü ile geldi. Bıçaklandığının sonradan farkına varmış. Ben hastanede yaram damarın dibinde durduğu için tomografi ve MR çekildi. Damarda herhangi bir zedelenme yok, yara derin. 5 dikiş atıldı, şu an şiş olduğu için üzerine basamıyorum. Baston ile yürüyorum" şeklinde konuştu."Bıçak değil de silah olsaydı süreç nasıl olurdu onu düşünüyorum şu an"Yaşadığı olayın şokunu hala üzerinden atamayan Ahmet Atıcı, bundan sonraki hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Atıcı, "Bundan sonraki hukuki süreçte haklarımızı koruyacağız. Olayın takipçisi olacağız. Her konuda davacıyız. Diğer arkadaş ile görüştüm, o da davacı, ben de davacıyım. Diğer şoför arkadaşta davacı. Biz sürekli böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Ben vatandaşı gördüğümde güvenlik elbisesi vardı. Otobüsten inip anlayış ile karşılar zannettim, meğerse fikri başkaymış. Bıçak değil de silah olsaydı süreç nasıl olurdu onu düşünüyorum şu an" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Bıçaklı Trafik Kavgası - Son Dakika

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