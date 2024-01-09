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Alanya'da Esnaflara Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Alanya'da Esnaflara Dolandırıcılık Uyarısı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnaflara sanal ortamda ve iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. 'Farkında Ol, Oltaya Gelme' projesi kapsamında Güllerpınarı Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlar ziyaret edilerek, sanal dolandırıcılık olayları hakkında bilgiler verildi ve broşürler dağıtıldı.

Alanya\'da Esnaflara Dolandırıcılık Uyarısı
09.01.2024 - 14:20,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından esnaflara yönelik sanal ortamda ve iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından 'Farkında Ol, Oltaya Gelme' projesi kapsamında esnaflara sanal ortamda ve iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bu kapsamda Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi. Esnafa ve vatandaşlara sanal ortamda ve iletişim yoluyla muhtemel dolandırıcılık olayları hakkında bilgiler verilerek, konu hakkında broşür dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Alanya, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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