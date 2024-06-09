Alanya'da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterildi - Son Dakika
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Alanya'da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterildi

Alanya ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Direniş Çadırı Sivil İnisiyatif adına yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı ve Filistin halkının direnişi desteklendi.

09.06.2024 22:28
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

İsrail'in Filistin'in Gazze kentindeki saldırıları yaklaşık 8 aydır devam ederken, Türkiye'den de bu katliamlara tepkiler sürüyor. Direniş Çadırı Sivil İnisiyatif adına Alanya Hacet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Meydanda toplanan vatandaşlar Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attılar.

Oluşum adına basın açıklaması okuyan Mücahit Mecek, "Tüm dünyanın gözleri önünde bir halk her gün katliama uğramaya devam ediyor. 7 Ekim'den bugüne artık takvimlerin, mevsimlerin bir anlamı kalmadı. Son yüzyılın en barbar ordusu olan katliamcı ve işgalci İsrail ordusu her geçen gün tüm insanlığın midesini bulandıran yeni bir katliama imza atıyor. İsrail nasıl iktidar ve sermaye sahiplerinin gücünü arkasında hissediyorsa halklara düşen görev Filistin halkının izzetli direnişinin yanında olmaktır. Halkların Gazze sınavı aynı zamanda sömürge ve emperyalizm tarihinin de imtihanıdır. İsrail'in destekçisi sömürge aparatları insanlığa karşı nasıl menfaat çatısı kurdularsa vicdanlı insanlar da izzetli bir direnişin yanında bir duvarın tuğlaları gibi saf tuttular. Yasaklara, engellere, Siyonist çetelerin polis destekli saldırılarına, disiplin cezalarına, okuldan ihraçlara, gözaltılara ve tutuklamalara rağmen kahramanca direniyorlar. Egemenler ise Filistin'in yanında oldukları beyanına karşı işbirlikçilere yaptırım uygulamak yerine insanlık için ayağa kalkanların yakalarına yapışıyorlar. Yine de yılmayacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterildi - Son Dakika
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