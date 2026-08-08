Alanya’da sazlık alanda yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tepe Mahallesi 1202 Sokak'ta bulunan sazlık alanda saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.