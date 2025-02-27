Alanya'da Suç Örgütü Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da Suç Örgütü Operasyonu: 8 Tutuklama

Alanya\'da Suç Örgütü Operasyonu: 8 Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

27.02.2025 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Tehdit ve cebir yoluyla taşınmazları zimmetlerine geçirdikleri belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya'da suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçu kapsamında müştekilere ait taşınmazları tehdit ve cebir yoluyla zimmetlerine geçirdiği belirlenen 5 şüpheli ile "Nitelikli Yağma" suçu kapsamında tespit edilen 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Operasyonda 3 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 104 adet fişek/kartuş ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, antalya, Alanya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Suç Örgütü Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran’da İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da
15:07 Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
14:41 Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
13:58 Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
23:11 Konya’da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
22:25 Bursa’nın tarihi Kestel Kalesi’nde yangın paniği Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği
22:19 Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
22:07 Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu
21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 16:07:02. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Suç Örgütü Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.