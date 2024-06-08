Alanya'da ticari araç ile elektrikli scooterın çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Alanya'da ticari araç ile elektrikli scooterın çarpıştığı kaza kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari araç ile elektrikli scooterın çarpışması sonucunda scooter sürücüsü yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

08.06.2024 17:33
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Ticari araç ile elektrikli scooterın çarpıştığı kaza kamerada

Alanya'da ticari ataç ile elektrikli scooter çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari araç ile elektrikli scooterın çarpışması sonucunda scooter sürücüsü yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 14.20 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 NAN 46 plakalı ticari araç ile Ömer S. isimli çocuğun kullandığı elektrikli scooter çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli scooter sürücüsü Ömer S. yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokağa dönüş yapmaya hazırlanan ticari otomobil ile elektrikli scooterın çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu anlar görüntülere yansıdı.

(BZ-SM-BA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da ticari araç ile elektrikli scooterın çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

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