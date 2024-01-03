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Alanya'da yapılan operasyonda 300 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan operasyonda 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 300 gram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve eroin, 1 adet hassas terazi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Alanya\'da yapılan operasyonda 300 gram metamfetamin ele geçirildi
03.01.2024 - 16:23,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Antalya il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele kapsamında çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, il dışından getirdikleri metamfetamin, eroin ve esrar maddelerini Alanya ilçesinde piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine Antalya il Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametgahında arama yapıldı. Yapılan adli arama neticesinde; 300 gram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve eroin, 1 adet hassas terazi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat yapılarak yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Antalya, Alanya, Uyuşturucu, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan operasyonda 300 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan operasyonda 300 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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