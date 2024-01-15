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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 36 araç ve sürücüsüne 93 bin 234 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 36 araç ve sürücüsüne 93 bin 234 TL ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 36 araç ve sürücüsüne toplamda 93 bin 234 TL para cezası kesildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamada 541 araç kontrol edildi ve 1 araç trafikten men edildi.

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 36 araç ve sürücüsüne 93 bin 234 TL ceza kesildi
15.01.2024 - 16:19,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 36 araç ve sürücüsüne 93 bin 234 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 14 Ocak Pazar günü genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda; 541 araç kontrol edilirken, 36 araç ve sürücüsüne 93 bin 234 TL cezai işlem uygulandı. 1 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 36 araç ve sürücüsüne 93 bin 234 TL ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 36 araç ve sürücüsüne 93 bin 234 TL ceza kesildi - Son Dakika
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