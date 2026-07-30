Alanya’daki orman yangınına gece saatlerinde müdahale sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sapadere Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Fakırcalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için gece boyunca karadan yoğun mücadele yürütüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi, AFAD, jandarma ve çok sayıda ekip sevk edildi. Gün içerisinde yangına 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale edildi. Havanın kararması nedeniyle hava araçlarının çalışmasına ara verilirken, rüzgarın etkisini artırmasıyla yangın Sapadere Mahallesi'nden Fakırcalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Bölgede etkisini artıran alevlere ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 95 kara aracı ve 320 personelin yanı sıra AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler katılıyor. Jandarma'ya ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

"Yangın yaklaşık 20-25 kilometrelik alana yayıldı"

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yangının başladığı bölgedeki genç kızılçam ormanlarının kısa sürede geniş bir alana yayıldığını belirterek, "Saat 16.00 sularında Sapadere Mahallesi'nde başlayan yangın, 2017 yılında büyük yangının yaşandığı bölgede yeniden etkili oldu. Yaklaşık 8-9 yaşındaki genç kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda ciddi bir yangınla karşı karşıyayız. Tüm ekipler yoğun mücadele veriyor. Yangının başladığı nokta ile ulaştığı son nokta arasında yaklaşık 20-25 kilometrelik bir alan oluştu" dedi.

Meteoroloji verilerine göre bölgede rüzgarın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşmasının beklendiğini ifade eden Göktepe, "Gece boyunca ortalama 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle mücadele zorlaşıyor. Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalarına ara verdi. Şu anda öncelikli hedefimiz yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek ve can kaybının yaşanmamasını sağlamak. Tarımsal üretim alanlarında şu ana kadar önemli bir zarar bulunmuyor. Ancak ekipler hem üretim alanlarını hem de yerleşim yerlerini korumak için sabaha kadar çalışmalarını sürdürecek. Ülkemizin farklı bölgelerinde de yangınlar var. Meteorolojik verilere göre yangın riskini artıran hava durumları birkaç gün daha devam edecek. İnşallah daha büyük bir zarar oluşmadan tüm yangınlar kontrol altına alınır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Sapadere Mahallesi'nde başlayan yangının Fakırcalı Mahallesi'ne ulaşmasının ardından ekiplerin karadan söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.