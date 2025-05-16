Aliağa\'da Tır Kazası: 2 Yaralı

Aliağa ilçesinde konteyner yüklü bir tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir- Çanakkale yolu Biçerova mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama istikametine seyir halinde olan Ö.Y. idaresindeki 35 CFD 231 plakalı konteyner yüklü tır, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Ö.Y. ve yolcu L.E. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-550 Karayolu'nda trafik tek şeride düşerken, tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normal trafik akışı sağlandı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR