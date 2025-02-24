Alkol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Alkol Tartışması Kanlı Bitti

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Konya'da kadın, alkol nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli tutuklandı.

24.02.2025 11:23
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Kocasını sürekli alkol alıp kavga ettiği için öldürmüş

KONYA - Konya'da kadının kocasını bıçaklayarak öldürdüğü olayın, eşinin alkol alması nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında yaşandığı öğrenildi.

Olay, dün gece 01.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Ç.(35), 10 gün önce cezaevinden çıkan eşi Ömer Ç.ile alkol aldığı gerekçesiyle kavga etti. Kavga sonrasında Şerife Ç., alkolün de etkisiyle uykuya dalan Ömer Çeliktaş'ın ellerini iple bağladıktan sonra mutfaktan aldığı bıçakla göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Şerife Ç., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Şerife Ç.'yi gözaltına aldı.

Zanlı Şerife Ç. dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şerife Ç.'nin ifadesinde, "17 yıldır evliyiz. Eşim 10 gün önce cezaevinden çıktı. Sürekli alkol alıyordu. Bu nedenle sürekli tartışma yaşıyorduk. O gün tekrar alkol alıp eve geldiğinde bu nedenle yine tartışıp kavga ettik. 13 yaşındaki kızım da diğer odaydı ve olanları duydu. Ömer bir süre sonra alkolün de etkisiyle uyuya kaldı. Ben de mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım, olay bu şekilde gelişti" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Kavga, Konya, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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