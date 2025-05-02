Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor

Geniş Video İzle

Aksaray'da yasal sınırın 9 katı üzerinde alkol alan sürücü, maddi hasarlı trafik kazası sonrası polis ekiplerine direnerek ilginç sözler sarf etti. 1.79 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücü, "Dişim ağrıyor" diyerek feryat etti.

02.05.2025 06:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da yasal sınırın 9 kat üzeri alkol aldıktan sonra maddi hasarlı trafik kazasına neden olan ve olay yerine gelen polis ekiplerine görevi yaptırmamakta direnerek sürücü polis aracına defalarca tekme atarak zarar verdi. Polisin zor kullanarak ters kelepçe ile etkisiz hale getirmeye çalıştığı o sürücü, "Dişim ağrıyor" feryadıyla polis memurlarına sitem ederken, arkadaşları tarafından başı okşanarak sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olay Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi adliye karşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yasal sınırın 9 katı üzerinde alkol alarak 68 AAK 852 plakalı hafif ticari aracıyla trafiğe çıkmak isteyen M.D. isimli genç, park halindeki aracına biner binmez maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri çağırılırken, çok geçmeden gelen polisler hafif ticari araç sürücüsü M.D.'a alkol testi yapmak istedi.

POLİS ARACINA TEKMELER ATTI

Görevini yapan polis memurlarına güçlük çıkaran ve görevi yaptırmamakta direnen alkollü sürücü etkisiz hale getirilmek istendiği esnada polis aracına tekmeler atarak kaportasına zarar verdi. Ayakkabısının izleri polis aracının camına bile çıkan alkollü sürücü takviye ekiplerin olay yerine gelmesiyle ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirilmeye çalışıldı.

"BEN TERÖRİST DEĞİLİM"

Polis aracına kafasını vurarak kendine de zarar veren sürücü olay yerinde bulunan arkadaşları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Her seferinde "Dişim ağrıyor" diyerek feryat eden ve alkollü olmadığını belirterek ayakta bile duramayan genç sürücü polis memurlarına da ilginç sözler sarf etti. "Ben terörist değilim" deyip devletin aracına da zarar veren alkollü genç sürücü, "Polis değil başka biri olsun bak neler yapıyordum ben" diye ilginç cümleler kurdu.

"SARHOŞ OLSAM HATIRLAMAM AMA HATIRLIYORUM"

Ayakta bile duramayan sürücüye alkol metre üfletilerek yapılan alkol testinde 1.79 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Buna rağmen alkollü olmadığını iddia eden sürücü, "Sarhoş olsam hatırlamam ama hatırlıyorum" dedi. Sürücü işlemlerin ardından asayiş ekiplerince gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira, araç ruhsat sahibine de kullandırmaktan 9 bin 268 lira olmak üzere toplam 18 bin 536 lira ceza kesilirken, ehliyetine ise 6 ay süre ile el konuldu. Ayrıca genç sürücü "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" savcılığa sevk edilirken, araç ise olay yerinde bir yakınına teslim edildi.

Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Aksaray, Sözler, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlhan Alici:
    Eskiden Adana diyorduk şimdi Aksaray Adana'yi geçmiş devlet bu sokak soytarılarina orda nasıl müsade ediyor Aksaray küçük bir şehir şimdiden önlem alınmalı ne kadar pislik sütü bozuk varsa Aksarayda burda bir şafak vakti temizliği şarttır 27 0 Yanıtla
  • 6490203:
    Aksaray Niğde ne oldu buralara böyle züppeler nerden türedi hep alkol haberleri ne kadar çok içiyorlar demek ki buralarda 21 0 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Götüreceksin merkeze …. Herkese 15 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder’den haber var 15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var
Mayıs ayında kar sürprizi Görenler şaşkınlığını gizleyemedi Mayıs ayında kar sürprizi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Togg’un sedan modelinin içi görüntülendi Togg'un sedan modelinin içi görüntülendi
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
Yardım için gittiği evdeki 14 yaşındaki çocuk boğazını kesti Yardım için gittiği evdeki 14 yaşındaki çocuk boğazını kesti
Borç yüzünden tartıştığı kayınvalidesini öldürdü Borç yüzünden tartıştığı kayınvalidesini öldürdü
Canlı yayında sunucuyu ağlatan ses kaydı: Konuşamayacağım Canlı yayında sunucuyu ağlatan ses kaydı: Konuşamayacağım
Devlet hastanesindeki cinsel istismar böyle ortaya çıktı Hastaneden kahreden açıklama Devlet hastanesindeki cinsel istismar böyle ortaya çıktı! Hastaneden kahreden açıklama
Arda Güler ünlü dizideki repliği paylaştı Arda Güler ünlü dizideki repliği paylaştı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına saldırıda istenen ceza belli oldu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırıda istenen ceza belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 09:22:45. #7.12#
SON DAKİKA: Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.