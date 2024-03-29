Alkollü kadın sürücü motokuryeye çarpıp kaçtı: Motokurye hayatını kaybetti
Çarpmanın etkisiyle otomobilin camını kıran kuryenin paramparça olan motosikleti çevreye saçıldı
DENİZLİ - Denizli'de alkollü olduğu ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen kadın sürücünün çarpıp ölüme terk ettiği motokurye kurtarılmadı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin camını kıran kuryenin paramparça olan motosikleti ise çevreye saçıldı.
Kaza, gece saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kınıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dönercide çalışan 25 yaşındaki motokurye Aziz Soysaç, saat 01.00 sıralarında gelen paket siparişini yerine ulaştırmak için 20 ALJ 110 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Aziz Soysaç, kullandığı motosikletle seyir halindeyken Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi yakınlarında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen Nevin G.'nin kullandığı 34 CNM 885 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle savrularak otomobilin ön camını parçalayan Aziz Soysaç, ağır yaralanırken; paramparça olan motosikletinin parçaları ise 50 metrelik bir bölgeye saçıldı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aziz Soysaç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Moto kurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaya olarak kaçtı
Ekmek parası için çalışan motokurye Aziz Soysaç'ın ölümüne neden olan ve kaza anında alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücü Nevin G., çarpışmanın ardından aracını terk ederek yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Araçta telefon ve ruhsatın bulunan sürücü, ekiplerin çevrede yaptığı araştırma sonucu yakalanarak, ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Kazada hayatını kaybeden Aziz Soysaç'ın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alkollü kadın sürücü motokuryeye çarpıp kaçtı: Motokurye hayatını kaybetti - Son Dakika
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde düzenlediği 2 ayrı saldırıda 17, bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ise 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarını sürdürüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı yaralama olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. İlk olayda E.T. isimli kişi silahla yaralanırken, ikinci olayda A.S.Y. isimli kişi pompalı tüfekle yaralandı. Şüpheliler S.T. ve Ö.T. olarak belirlendi. Ö.T. polis tarafından gözaltına alınırken, S.T. ise firari durumda. Ayrıca, yaralama olayının gerçekleştiği iş yerinde de kurşun izleri bulundu ve saldırıyı gerçekleştiren A.T. isimli şüpheli pompalı tüfekle yakalandı. A.T'nin ifadesine göre, S.T. ve Ö.T. ile aralarında husumet bulunuyor ve saldırı bu nedenle gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan, bir binadan çıkarken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağından vuruldu. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Yozgat merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise akıllı cep telefonları, laptop bilgisayar, flash bellek, sim kartları ve örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?