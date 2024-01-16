 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alkollü sürücü avukat ve basın görevlisi bahanesiyle ceza yedi - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü sürücü avukat ve basın görevlisi bahanesiyle ceza yedi

Bursa'da alkollü sürücüler için yapılan uygulama noktasında yakalanan bir sürücü, önce avukatını, sonra basın görevlisini bahane etmeye çalıştı. Alkolmetreyi üflemeyi kabul etmeyen sürücüye 18 bin lira ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi. Ayrıca, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

16.01.2024 - 10:39,  Güncelleme: 10:41
Abone Ol

Önce avukat, sonra basın görevlisini bahane etti...18 bin lira ceza yedi

BURSA - Bursa'da alkollü sürücüler için uygulama noktası kuran trafik ekipleri, trafik terörüne geçit vermedi. Alkol uygulamasına takılan bir sürücü, önce avukatı, sonra basın görevlisini bahane etmeye çalıştı. Cihazı üflemeyi ısrarla kabul etmeyen sürücüye 18 bin lira ceza kesilirken, araç trafikten men edildi, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama noktası kuran polis ekipleri, sabaha kadar kontrol yaptı. Uygulama noktasını görünce frene basan sürücüyü fark eden polis, aracın yanına gitti. Araçtan inen sürücü, alkol testi yapılacağını anlayınca önce 'kan testi yaptırmak istiyorum' diye ısrarcı oldu. Alkolmetreyi karşısında gören sürücü, önce avukat bahanesine sığındı. Bahaneleri boşa çıkan sürücü, bu kez de kendisini çeken basın görevlilerini bahane ederek cihaza üflemeyi kabul etmedi. Polis ekiplerinin dakikalarca ısrar etmeye çalıştığı sürücü, ikna olmayınca polis, araç sahibine 18 bin lira ceza yazdı, ehliyetine 2 yıl süreyle el koydu. Şahsın otomobili de trafikten men edildi.

Alkollü sürücü avukat ve basın görevlisi bahanesiyle ceza yedi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücü avukat ve basın görevlisi bahanesiyle ceza yedi - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek, valilere tasarruf tedbirleri çağrısı yaptı Bakan Şimşek, valilere tasarruf tedbirleri çağrısı yaptı
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek, valilere tasarruf tedbirleri çağrısı yaptı
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:17:41. #1.13#
SON DAKİKA: Alkollü sürücü avukat ve basın görevlisi bahanesiyle ceza yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement