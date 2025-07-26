Alkollü Sürücü Depremleri 6 Ay Önceden Bildiğini İddia Etti

Konya'da alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücünün ehliyetine el konulurken, alkollü sürücü 6 Şubat depremlerinin olacağını 6 ay önceden bildiğini ve ispatlarının olduğunu iddia etti.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y., 42 SH 584 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada durduruldu. Ehliyetini ekiplere veren sürücü E.Y. önce alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Uzun süren ikna çabalarının sonucunda alkolmetreye üfleyen sürücünün 1.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sürücüye cezai işlemler uygulanırken, E.Y. kendisini görüntüleyen gazetecilere ilk olarak "bu görüntüyü yayınlayamazsınız" dedi, sonrasında 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri 6 ay öncesinden bildiğini ve ispatlarının olduğunu iddia etti. Alkollü sürücü E.Y.'nin 6 ay süreyle ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL ceza kesildi. Sürücü E.Y. işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KONYA