Ehliyetine 9 kez el kondu yine uslanmadı, annesi ile halasını hayattan kopardı - Son Dakika
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Ehliyetine 9 kez el kondu yine uslanmadı, annesi ile halasını hayattan kopardı

Ehliyetine 9 kez el kondu yine uslanmadı, annesi ile halasını hayattan kopardı

Konya'nın Çumra ilçesinde Tahir Ferliarslan'ın kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarındaki direğe çarptığı kazada annesi ile halası hayatını kaybetti. Yapılan testte 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen Ferliarslan'ın 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı, ve ehliyetine 2036 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

28.01.2025 17:41
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Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Abditolu Mahallesi yakınlarında Tahir Ferliarslan'ıın kontrolünü yitirdiği plakalı otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı.

ANNESİ VE HALASI CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün 78 yaşındaki annesi Melehat Ferliarslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Tahir Ferliarslan ve 73 yaşındaki halası Kamile Öztat ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kamile Ferliarslan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ehliyetine 9 kez el kondu yine uslanmadı, annesi ile halasını hayattan kopardı

9 KEZ İŞLEM YAPILMIŞ

Yapılan alkol testinde 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Tahir Ferliarslan'in daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine de 22 Kasım 2036'ya kadar el konulduğu ortaya çıktı.

16 YIL DAHA EHLİYETSİZ

Ferliaslan hakkında karıştığı son kazanın ardından da Jandarma Trafik Timi tarafından ehliyetine 5 yıl süreyle olmak üzere 22 Kasım 2041 tarihine kadar el konulması yönünde işlem yapıldı.

TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından taburcu olan Tahir Ferliarslan, gözaltına alındı. Ferliarslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Çumra, Hukuk, konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetine 9 kez el kondu yine uslanmadı, annesi ile halasını hayattan kopardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu şehir var ya. En çok alkol tüketen, en çok dedikodu yapan, en fesat, en bağnaz, en kapalı kutu şehir. Bir deyim var ya. Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı. Aynen öyle insanlar. 84 17 Yanıtla
  • Kerim Gürel:
    ehliyetini hiç vermeyin artık 53 1 Yanıtla
    Ali Kublay:
    Zaten vermemislerki 2 0
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    9 kez değil ilkinde alsaydın içeri devamı olmazdı belki. Yaz cezayı, al ehliyeti ne işe yaradı canlar gittikten sonra. 35 3 Yanıtla
    Davut Cirak:
    Atatürk'ün getirdiği ceza kanunda olmuyor öyle birşey. 6 8
    Oğuz Özen:
    zaten ilk suçtan almışlar ehliyetini arka arkaya ehliyetsiz yakalanınca 36 yıla son kazadada 46 yıla çıkmış nesini anlamayın ki? 2 0
  • Faruk AK:
    ender sen nerelisin ln dmbk sen bentderesnde boncuk dağıtanlardanmışsın 4 19 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Artık olası taksiride geçmiş, kasten adam öldürmeden yargılanmalı 20 0 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Çok ilginç her her mobese kamerası, eds kamerası dolu, çok çok çok önemli hız ihlali( genelde 70 üzeri ceza yazılıyor) ancak böyle hainleri tespit etmek için neden kullanılmıyor, plakadan sahibi hemen bulunur,kimin sürdüğü anlaşılır, yüz kere ceza yaz, ödemediğin sonra neye yarar, arabayı da değiştirmezse ölme eşeğim ölme yaz gelince, 11 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    ilahi adalet hükümet hakkindan gelemiyor umarız bütün herşeyde ilahi adalet olur. düşündürücüüüü 0 0 Yanıtla
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