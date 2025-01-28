Ehliyetine 9 kez el kondu yine uslanmadı, annesi ile halasını hayattan kopardı

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Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Abditolu Mahallesi yakınlarında Tahir Ferliarslan'ıın kontrolünü yitirdiği plakalı otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı.

ANNESİ VE HALASI CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün 78 yaşındaki annesi Melehat Ferliarslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Tahir Ferliarslan ve 73 yaşındaki halası Kamile Öztat ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kamile Ferliarslan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

9 KEZ İŞLEM YAPILMIŞ

Yapılan alkol testinde 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Tahir Ferliarslan'in daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine de 22 Kasım 2036'ya kadar el konulduğu ortaya çıktı.

16 YIL DAHA EHLİYETSİZ

Ferliaslan hakkında karıştığı son kazanın ardından da Jandarma Trafik Timi tarafından ehliyetine 5 yıl süreyle olmak üzere 22 Kasım 2041 tarihine kadar el konulması yönünde işlem yapıldı.

TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından taburcu olan Tahir Ferliarslan, gözaltına alındı. Ferliarslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.