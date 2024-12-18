Alkollü Sürücü Direğe Çarptı, Takla Attı

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Eskişehir'de tramvay yolunda bulunan direğe çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Tedavi altına alınan sürücünün ehliyetinin olmadığı ve 2,19 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Dedeoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.G. idaresindeki 26 DJ 584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvay yolunda bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan V.G., tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede sürücü V.G.'nin ehliyetinin olmadığı, 2,19 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR