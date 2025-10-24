Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin

Haberin Videosunu İzleyin
24.10.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Haber Videosu

Aksaray'da yasal sınırın 5 katı alkollü olduğu halde kamyonetle trafiğe çıkan sürücü trafik polislerinin sabrını sınayarak, "Valla devlet çok sıktı, siz de bizi çok sıktınız" dedi. "Çektiğin adamları bir düşün taşın öyle çek. Yarın seni çağıracağım. Ağırlığımı göreceksin T.C'ni var bana" sözleriyle gazetecileri de tehdit eden şahsa 11 bin 433 TL para cezası kesildi ve ehliyetine el kondu.

Aksaray'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 Sokak'ta Uğur Ç. (36) idaresindeki 68 ACC 405 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücünün tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ, ARAÇ MUAYENESİZ

Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede sürücüye alkolmetre üfletilerek alkol testi yapıldı. Sürücünün, yasal sınırın 5 katını aşkın 1.10 promil alkollü ve kamyonetin ise muayenesiz olduğu belirlendi.

"VALLA DEVLET ÇOK SIKTI, SİZ DE BİZİ ÇOK SIKTINIZ"

Polis memurunun "Ne içtin?" sorusuna önce "Herhangi bir şey içmedim" diye cevap veren sürücü, daha sonra "İçtiğim 2 tane. Başka bir şey yok" dedi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulacağından habersiz olan sürücü ehliyet puanının derdine düşerken, "Ceza yazın tamam, ehliyet puanım düşmesin de" diye konuştu.

Uğur Ç., "Bu sene rekor ceza yedim. Cezada rekor yedim. Valla devlet çok sıktı, siz de bizi çok sıktınız. Şu kazayı siz görmeseniz ne olacaktı. Sizden önce biz yetişirdik. Bir de o taraftan bakın" şeklinde konuştu.

GAZETECİLERİ DE TEHDİT ETTİ: T.C'Nİ VER BANA

Ardından görevini yapan gazeteciye yönelen Uğur Ç., "Çektiğin adamları bir düşün taşında öyle çek. Yarın söz seni çağıracağım. Bakalım senin ağırlığını ben göreceğim. Sen de benim ağırlığımı göreceksin. Yarın göreceğiz. Ben seni çağıracağım. T.C'ni ver bana" deyip tehdit etti.

PARA CEZASI KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONDU

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira, muayenesiz araç kullanmaktan da 2 bin 166 lira olmak üzere toplamda 11 bin 433 lira para cezası kesildi. Kamyonet ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edilirken, sürücü Aksaray Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan adli işlem gereği gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere önce sağlık kontrolüne sonra da polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, aksaray, trafik, Hukuk, Ceza, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında Bir de pişkinlik yaptı Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Vatikan’da 5 asır sonra bir ilk İngiliz Kralı, Papa ile dua etti Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum
Bodrum’da su krizi: Geyik Barajı yüzde 13’e düştü Bodrum'da su krizi: Geyik Barajı yüzde 13'e düştü
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

10:03
Bomba iddia Ali Koç köklü kulübü satın alıyor
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor
09:57
En büyüğü 13 yaşında Bir grup kız çocuğu, başka bir kız çocuğunu böyle darp etti
En büyüğü 13 yaşında! Bir grup kız çocuğu, başka bir kız çocuğunu böyle darp etti
09:28
İzmir Foça’daki selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulundu.
İzmir Foça'daki selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu.
09:22
Arda Güler’in İspanyol polisine hareketi olay oldu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu
09:04
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu
08:24
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı
08:16
İstanbul’da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü
İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü
08:08
CHP’den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti’ye geçmeye niyetim var
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var
07:52
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı Tabela değişti
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
07:33
Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den 12 kente sarı kodlu uyarı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı
06:16
Maduro: ABD’nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 10:15:05. #7.11#
SON DAKİKA: Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.