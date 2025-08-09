Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü araç kullanan bir şahıs, park halindeki otomobile çarptı. Şahsın ehliyetine el konuldu.

Olay, gece saatlerinde Sincan Yenikent 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü bir sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alkollü olduğunu tespit ettikleri şahsın ehliyetine el koydu. Ehliyetine el konulan sürücü polislere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA