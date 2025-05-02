Alkollü Tır Şoförü Trafiği Karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü Tır Şoförü Trafiği Karıştırdı

Balıkesir'de alkollü tır şoförü ters yönden giderek trafiği tehlikeye soktu, durduruldu.

02.05.2025 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ters yönden giden alkollü tır şoförü trafiği birbirine kattı

BALIKESİR - Balıkesir'de alkollü olduğu iddia edilen tır şoförü, ters yönden giderek şehir merkezi birbirine kattı. Vatandaşların şikayeti sonrası polis ekipleri tarafından durdurulan tır şoförüne ceza kesildi.

Balıkesir'de gece 1: 30 sularında yaşanan olay pes dedirtti. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nden Avlu Yaşam alanı dönel kavşağına kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca ters yönden giden tır şoförü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Şehir trafiğini birbirine katan sürücüyü vatandaşların şikayeti sonrası polis ekipleri durdurdu. Yol boyunca kaldırımlara ve etrafa çarptığı tespit edilen sürücünün aşırı alkollü olduğu anlaşıldı ve hakkında cezai işlem yapıldı. Yaşanan trajik olayda şans eseri kimse yara almadı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Tır Şoförü Trafiği Karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:36:23. #7.12#
SON DAKİKA: Alkollü Tır Şoförü Trafiği Karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.