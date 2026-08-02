Alkollü Vatandaş Denize Girmeye Çalıştı - Son Dakika
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Alkollü Vatandaş Denize Girmeye Çalıştı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, denize girme yasağına rağmen gece iç çamaşırıyla denize girmeye çalıştı. Jandarma ekiplerinin uzun süren ikna çabası sonucu vatandaş kıyıdan uzaklaştırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi sahilinde alkollü olan bir vatandaş, olumsuz hava şartları ve şiddetli fırtınaya rağmen gece yarısı iç çamaşırıyla denize girmek istedi.

JANDARMA DAKİKALARCA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Durumu fark eden jandarma ekipleri, şahsı defalarca uyararak denize girmemesi için yoğun çaba harcadı. O anlar saniye saniye bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen ısrarla suya yönelen vatandaş, uzun süren ikna çalışmaları sonucunda kıyıdan uzaklaştırıldı.

DENİZE GİRMEK 2 GÜN YASAKLANMIŞTI

Tekirdağ Valiliği, Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde denize girilmesini yasaklamıştı. 

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, 3. Sayfa, Jandarma, Tekirdağ, Olaylar, Kumbağ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Vatandaş Denize Girmeye Çalıştı - Son Dakika

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