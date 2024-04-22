Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da İsrail protestosuna maruz kaldı - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da İsrail protestosuna maruz kaldı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sirkeci Garı'ndaki sergiyi gezerken Filistin'e destek veren bir grup tarafından protesto edildi. Polis ekipleri, Filistin bayrağı açarak slogan atan gruba müdahale etti.

22.04.2024 20:15  Güncelleme: 20:23
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'e, İstanbul'da "İsrail" protestosu

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sirkeci Garı'ndaki sergiyi gezen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Filistin'e destek veren bir grup tarafından protesto edildi. Filistin bayrağı açarak "Katil Almanya Türkiye'den defol" şeklinde sloganlar atan gruba polis ekipleri müdahale etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi ziyaretleri kapsamında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül tarafından karşılanan Steinmeier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleştireceği görüşme için Sirkeci Garı'na geçti. Steinmeier'i burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıladı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve beraberindekiler ardından Sirkeci Garı'nda açılan "Gurbete Hasret" sergisini gezdi. Bu sırada İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek vermek için garda toplanan bir grup, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i protesto etti. Filistin bayrakları açarak "Katil Almanya Türkiye'den defol" şeklinde sloganlar atan gruba polis müdahale etti. Grup polisin müdahalesiyle dağıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da İsrail protestosuna maruz kaldı - Son Dakika

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