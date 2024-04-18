Almanya'da Rusya adına casusluk yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Almanya'da Rusya adına casusluk yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde, Rusya adına casusluk yaptıkları ve ülkede saldırı planladıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Almanya'da muhtemel sabotaj eylemleri ve potansiyel saldırı hedefleri hakkında bilgi topladığı ve Rus bağlantısına ilettiği belirtildi. Almanya Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı, tutuklamanın Rusya'ya karşı mücadelede önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

18.04.2024 15:18
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Almanya'da, Rusya adına casusluk yaptıkları ve ülkede saldırı planladıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Bayreuth kentinde Almanya-Rusya çifte vatandaşlığına sahip 2 kişi, Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan açıklamada, Dieter S. adlı şüphelinin ekim ayından bu yana Rus istihbaratıyla bağlantılı bir kişiyle Almanya'da muhtemel sabotaj eylemlerini görüştüğü, amacın Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği baltalamak olduğu ifade edildi. Söz konusu şüphelinin Almanya'daki askeri ve sanayi tesislerine bombalama ve kundaklama saldırıları düzenleme planı olduğu, ayrıca ABD askeri tesisleri de dahil olmak üzere potansiyel saldırı hedefleri hakkında bilgi topladığı, fotoğraf ve videolar çektiği, elde ettiği bilgileri Rus bağlantısına ilettiği aktarıldı. Dieter S.'nin ayrıca Aralık 2014- Eylül 2016 arasında Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçılara üye olmakla ilgili suçlamalarla da karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Alexander J. adlı ikinci şüphelinin ise mart ayından itibaren saldırı hedeflerini belirlemede Dieter S.'ye yardım ettiği belirtildi. 2 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı aktarıldı.

"Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz"

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus iktidarının ülkemize odaklandığını biliyoruz. Bu tehdide kararlı bir şekilde tepki vermeliyiz" ifadelerini kullandı. Bakan Buschmann, tutuklamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabotaj ve casus ağlarına karşı mücadelede "bir başka önemli soruşturma başarısı" olduğunu belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise açıklamasında, "Güvenlik kurumlarımız, Ukrayna'ya yaptığımız askeri yardımı hedef alan ve baltalayan muhtemel saldırıları önledi. Bu, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in suç rejimine yönelik casusluk faaliyeti iddiaları hakkında ciddi bir vakadır" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın bu tür Rus tehditlerini engellemeye devam edeceğini vurgulayan Bakan Faeser, "Ukrayna'ya büyük destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - MÜNİH

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da Rusya adına casusluk yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Rusya adına casusluk yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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