Almanya'da Türk Asıllı Bulgaristan Vatandaşlarının Hayatını Kaybettiği Yangın

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Almanya'nın Solingen kentinde yaşadıklarının binanın kundaklanması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Almanya'nın Solingen kentinde bir kez daha Türklerin yaşadığı bina kundaklandı. Geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde çıkan yangında 2'si çocuk olmak üzere 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden aynı aileden oldukları açıklandı.

Wuppertal Savcılığa tarafından yapılan açıklamada, yangının kundaklama sonucu olduğu ifade edildi. Yangın, akıllara 1993'te 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Solingen faciası getirdi.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Solingen'de yaşadıkları apartmanda dün sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden Bulgaristan Türkü soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Söz konusu yangının mahiyetinin bir an evvel soruşturularak açıklığa kavuşturulmasını önemle temenni ediyoruz. Bu kapsamda Başkonsolosluğumuz ilgili makamlarla temasta kalmaya devam edecektir" denildi.

Solingen faciası

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde Neo-Nazilerce kundaklanan evde Türk vatandaşları Hülya Genç (9), Gülistan Öztürk (12) ve Hatice Genç (18) olay mahallinde, Gürsün İnce (27) ve Saime Genç (4) ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra yakalanan saldırganlar yargılanmış, 4 aşırı sağcı çeşitli hapis cezaları almıştı. Saldırganların ikisi ise iyi halden serbest bırakılmıştı. 1995 yılında cinayetten suçlu bulunan failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti. - SOLINGEN