Altınözü\'nde Trafik Kazası: 6 Yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Altınözü ilçesine bağlı Kurtmezraası Mahallesi'nde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, araçlarda yaralanan 6 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.