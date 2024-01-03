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Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Hem Havadan Hem Karadan Arandı - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Hem Havadan Hem Karadan Arandı

Düzce'de 77 yaşındaki Alzheimer hastası sabah saatlerinde çıktığı eve geri dönmeyince, onlarca kişi yaşlı adamı hem havadan hem de karadan aradı. Yaşlı adam kaybolduğu yere yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede bulundu. Olay Düzce'nin Muradiye Mengencik köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Alzheimer hastası Uğur Kırmızıtaş sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen yaşlı adamın ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köyde yapılan incelemelerde yaşlı adamın izine rastlanılmayınca bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Hem havadan hem karadan 277 kişilik ekip bölgeyi didik didik aradı Alzheimer hastası yaşlı adam için bölgeye AFAD, JAK, Düzce Emniyet İHA, Düzce Arama Kurtarma ve sivil toplum kuruluşları sevk edildi. 77 personel ve 200 köylünün katıldığı arama kurtarma çalışmaları hem havadan hem de karadan yapıldı. Düzce Emniyet İHA şube ekipleri termal kamera ile bölgeyi tararken, diğer ekipler de dere yataklarında ve fındıklık içlerinde arama yaptı. Yaklaşık 2.5 saatlik arama çalışmasının ardından yaşlı adam evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Kalıcı Konutlar bölgesinde polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

03.01.2024 - 20:26,  Güncelleme: 20:28
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Alzheimer hastası yaşlı adam hem havadan hem karadan arandı

77 personel ve 200 köylü yaşlı adam için seferber oldu

DÜZCE - Düzce'de 77 yaşındaki Alzheimer hastası sabah saatlerinde çıktığı eve geri dönmeyince, onlarca kişi yaşlı adamı hem havadan hem de karadan aradı. Yaşlı adam kaybolduğu yere yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede bulundu.

Olay Düzce'nin Muradiye Mengencik köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Alzheimer hastası Uğur Kırmızıtaş sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen yaşlı adamın ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köyde yapılan incelemelerde yaşlı adamın izine rastlanılmayınca bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hem havadan hem karadan 277 kişilik ekip bölgeyi didik didik aradı

Alzheimer hastası yaşlı adam için bölgeye AFAD, JAK, Düzce Emniyet İHA, Düzce Arama Kurtarma ve sivil toplum kuruluşları sevk edildi. 77 personel ve 200 köylünün katıldığı arama kurtarma çalışmaları hem havadan hem de karadan yapıldı. Düzce Emniyet İHA şube ekipleri termal kamera ile bölgeyi tararken, diğer ekipler de dere yataklarında ve fındıklık içlerinde arama yaptı. Yaklaşım 2.5 saatlik arama çalışmasının ardından yaşlı adam evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Kalıcı Konutlar bölgesinde polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Hem Havadan Hem Karadan Arandı
Kaynak: İHA
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İhlas Haber Ajansı, Düzce, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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