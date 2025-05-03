Amasra\'da Doğalgaz Çalışmaları Trafiği Etkiledi

Bartın'ın Amasra ilçesinde yürütülen doğalgaz çalışmaları nedeniyle kapatılan yolda TTK'da çalışan maden işçilerinin vardiye değişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanınca çalışmaya kısa süreli ara verildi.

Amasra ilçe girişinin bulunduğu Fatih Mahallesi Tünel ile Otopark arasındaki 800 metre uzunluğundaki yolda yürütülen doğal gaz çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı. Türkiye Taşkömürü İşletmesi Amasra Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçileri vardiye değişiminde çıkış ve girişler nedeniyle yerlerine gitmek isteyince kapalı yola girdi. İş makinesi yol kenarına çekilerek araçlara yol verirken, yaşanan yoğunluğun ardından işçiler ise çalışmaya ara vermek zorunda kaldı. Trafik nedeniyle ara verilen çalışmalar, trafiğin normale dönmesinin ardından yeniden başladı. - BARTIN