Amasya'da alüminyum yüklü tırdan 23 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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Amasya'da alüminyum yüklü tırdan 23 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da polis tarafından durdurulan alüminyum ham maddesi yüklü tırdan Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

15.07.2024 23:05
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Amasya'da alüminyum yüklü tırdan 23 kaçak göçmen çıktı

AMASYA - Amasya'da polis tarafından durdurulan alüminyum ham maddesi yüklü tırdan Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan Kocaeli Gebze'ye doğru gitmekte olan İran plakalı 25 ton alüminyum ham maddesi yüklü tır, Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Tırın dorsesinden 23 Afganistan uyruklu göçmen çıktı.

İran uyruklu tır sürücüsü P.H gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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