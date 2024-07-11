Amasya'da bir akaryakıt istasyonunda tır yangını

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun önünde park halindeki tırda yangın çıktı. Güçlükle söndürülen alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
Kayseri'den yüklediği mobilya malzemelerini Gürcistan'a doğru götüren tırın sürücüsü Beglar Shanıdzebe (38), Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kadoil akaryakıt istasyonunda mola verdi. Dorsesinde kaynak yapılırken yangın çıktı. Alevler kısa sürede dorseyi sardı. Bitişikteki dorse alevlerden kurtarıldı. Alevlere vatandaşlar da bahçe hortumuyla su tutarak müdahale etmeye çalıştı.
Göğe yükselen dumanları görenler durumu 112'ye bildirdi. Polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi aldı. Akaryakıt istasyonuna sıçramasından korkulan alevler Merzifon itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgeden geçen elektrik hatlarına da zarar veren yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
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