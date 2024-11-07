Amasya'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
AMASYA - Amasya'da kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Hasar gören otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekibi çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Sol'un kullandığı 05 AJ 611 plakalı otomobil Helvacı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Sol ön tekeri kopan otomobil yola savruldu. Sürücü ve yanındaki Kader Sol ile Rümeysa Çelik yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekibi çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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