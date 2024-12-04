Amatör Ligde Skandal: Futbolcular Arasında Kavga - Son Dakika
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Amatör Ligde Skandal: Futbolcular Arasında Kavga

Afyonkarahisar'da oynanan amatör lig maçında zaman geçirme iddiaları nedeniyle iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Olayın ardından polis müdahale etti ve maç tatil edildi.

04.12.2024 20:16
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Afyonkarahisar'da oynanan amatör lig karşılaşmasında yavaş hareket edilerek zaman geçirildiğini iddia eden takım oyuncuları, karşı takımın futbolcularıyla birbirine girdi. İki takım, tekme ve yumruklu kavgasında adeta meydan savaşı yaşandı.

1 Aralık'ta Afyonkarahisar 1'inci Amatör Lig C Grubu'nda Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor karşı karşıya geldi. Maçın 45'inci dakikasında Demirçevre Spor futbolcularının serbest vuruş öncesi topu alarak zaman geçirmeye çalıştığını kızan Dinar Belediyespor hakeme ve futbolculara tepki gösterdi. İki takım futbolcuları arasındaki sözlü atışma kavgaya dönüşürken, futbolcular bir anda tekne ve yumruklarla birbirlerine girdiler.

Futbolcuları ayırmak için 2 takımın teknik ekibi, yöneticileri ve polis sahaya girdi. Polis ve yöneticilerin kavgayı ayırmasının ardından hakem, Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor'un sahadaki 5'er, yedek kulübesindeki 2'şer futbolcusuna kırmızı kart gösterdi. Liderlik mücadelesi veren 2 takımın maçı, skandal görüntülerin yaşanması üzerine tatil edildi.

Öte yandan olayların ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Tatil, Polis, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amatör Ligde Skandal: Futbolcular Arasında Kavga - Son Dakika

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