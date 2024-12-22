4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı

3.Sayfa

Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi, bir ticari taksinin araç kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Muğla'daki helikopterin hastane binasına çarptıktan sonra yere düşme anı ise hastane içinde ilerleyen bir ticari taksinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin hastane içinde ilerlemesi ve helikopterin yere düşme anı yer alıyor.