Ambulans Helikopterin Düşüş Anı Kamerada - Son Dakika
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Ambulans Helikopterin Düşüş Anı Kamerada

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Muğla'da ambulans helikopter, yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarptı ve düştü. 4 kişi hayatını kaybetti.

22.12.2024 15:02
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Ambulans helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi, bir ticari taksinin araç kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

Helikopterin düşme anı araç kamerasına yansıdı

Muğla'daki helikopterin hastane binasına çarptıktan sonra yere düşme anı ise hastane içinde ilerleyen bir ticari taksinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin hastane içinde ilerlemesi ve helikopterin yere düşme anı yer alıyor.

Ambulans Helikopterin Düşüş Anı Kamerada
Kaynak: İHA

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