Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Geniş Video İzle

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında tabanca ile havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kısa süreli arbede yaşandı.

04.05.2024 19:40  Güncelleme: 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında tabanca ile havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde şampiyonluk kutlaması yapan gruptan bir kişi, tabanca ile havaya ateş açtı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kısa süreli arbede yaşanarak bazı taraftarlar tarafından taş ve su şişesi fırlatıldı.

Öte yandan, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta grupta lider Amedspor, sahasında Menemen Belediyespor'u konuk etti. Kapalı gişe oynan maçta Amedspor, Menemen Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti ve tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

Amedspor\'un şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, Amedspor, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:25 Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
18:31 Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı
17:57 Şırnak’ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı Şırnak'ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı
19:07 Böyle kutlama görülmedi Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi
18:48 Antalya’daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda Antalya'daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
18:00 Nicolo Zaniolo, Galatasaray’a geri dönüyor Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor
17:14 İstanbul metrolarına Filistin’e destek afişleri asıldı İstanbul metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı
17:02 Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı Karadeniz'de şüpheli cisim alarmı
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:46 Balıkesir’de bir genç babasını öldürdü Balıkesir'de bir genç babasını öldürdü
16:42 Alanya’da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı Alanya'da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 20:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement