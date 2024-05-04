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Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında tabanca ile havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde şampiyonluk kutlaması yapan gruptan bir kişi, tabanca ile havaya ateş açtı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kısa süreli arbede yaşanarak bazı taraftarlar tarafından taş ve su şişesi fırlatıldı.

Öte yandan, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta grupta lider Amedspor, sahasında Menemen Belediyespor'u konuk etti. Kapalı gişe oynan maçta Amedspor, Menemen Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti ve tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselme başarısını gösterdi.