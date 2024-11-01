Amerika\'nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi

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Sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımlarla "Amerika'nın en iyi kocası" olarak tanınan Timothy Murphy Johnson'ın (40) karanlık yüzü ortaya çıktı. Geçen yıl 16 yaşındaki bir kıza işkence ettiği için ömür boyu hapse mahkum edilen Johnson'ın, 2017'de şüpheli şekilde ölen eşi Molly'yi de öldürmüş olabileceği iddia edildi.

The Times gazetesinin haberine göre, Johnson 2015'te eşi Molly için yazdığı "Eşimi sevme nedenlerim" başlıklı romantik notla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Ancak iki yıl sonra Molly'nin aşırı dozdan hayatını kaybetmesi, ailesinde ve arkadaşlarında şüphe uyandırdı.

KORKUNÇ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sırasında ortaya çıkan mesajlarda, Molly'nin kocası tarafından şiddet gördüğü, tehdit edildiği ve zorla fuhuşa sürüklendiği anlaşıldı. Arkadaşlarına gönderdiği mesajlarda boşanmak istediğini ama kocasından korktuğunu söyleyen Molly, vücudundaki morlukların fotoğraflarını da paylaşmıştı.

Johnson'ın asıl korkunç yüzü, geçen yıl 21 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte 16 yaşında bir kızı kaçırıp 6 hafta boyunca işkence etmesiyle ortaya çıktı. Bu olayın ardından Molly'nin yakınları, onun ölümünün de şüpheli olduğunu dile getirmeye başladı.

AİLESİ GERÇEKLERIN PEŞINDE

Molly'nin babası Bob Gelman, kızının ölümünden önce iki kez kendisinden yardım istediğini, ancak Johnson'ın her seferinde onu ikna ettiğini söyledi. Gelman, "Kızımın ölümünü bana bile haber vermedi. Hemen kremasyon yapılmasını istedi. Otopsi için ısrar ettim ama sonunda küllerini bile vermedi" dedi.

Johnson'ın yakınları ise tüm iddiaları reddederek, çiftin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve ilişkilerinin sağlıksız olduğunu öne sürdü. Soruşturmanın yeniden açılıp açılmayacağı merak konusu.